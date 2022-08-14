Huawei'nin kârı, yılın ilk yarısında yüzde 52 düştü

Huawei, talep zayıflığı nedeniyle yılın ilk 6 ayında yüzde 52 daha az kâr elde ettiğini açıkladı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, Joe Biden döneminde de yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Net kâr yarı yarıya düştü

Huawei, zorlu ekonominin müşterilerden gelen talebi azaltması ve ABD teknoloji kısıtlamalarının getirdiği sıkıntıların artması nedeniyle ilk yarı net kârının yarı yarıya düştüğünü açıkladı.

Şirketin geliri, yılın ilk 6 ayında yıllık yüzde 5,9 düşüşle 301,6 milyar yuan'a (44,73 milyar dolar) düşerken, şirketin kâr marjı, 31.39 milyar yuandan 15.08 milyar yuana geriledi.

Counterpoint Research geçen ay yaptığı açıklamada, Çin akıllı telefon endüstrisindeki ikinci çeyrek satışlarının yıllık bazda yüzde 14,2 düştüğünü, hacimlerin on yılın en düşük seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

Danışmanlık şirketi Canalys'e göre Huawei, bulut hizmetleri işiyle akıllı araba bileşenleri ve enerji verimliliği sistemleri dahil olmak üzere yeni iş kolları kuruyor.