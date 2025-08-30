Huawei'nin üçe katlanan yeni telefonu 4 Eylül'de geliyor

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ve dünyada bir ilk olan üçe katlanan telefonunun yeni neslini duyurmaya hazırlanıyor.

Şirket, ikinci nesil Mate XT modelinin 4 Eylül Perşembe günü, Çin'de resmi olarak tanıtılacağını açıkladı.

İLK RESMİ GÖRSEL PAYLAŞILDI

Huawei, tanıtım tarihiyle birlikte telefonun tasarımını gösteren bir reklam görseli de paylaştı.

Görsel, yeni modelin sekizgen kamera adası gibi detaylarla ilk neslin tasarım dilini koruyacağını, ancak beyaz ve altın karışımı yeni bir renk seçeneği sunacağını gösteriyor.

BEKLENEN ÖZELLİKLER

Cihaz hakkında henüz çok fazla bilgi sızmamış olsa da Kirin 9020 işlemci, iyileştirilmiş 50 MP ana kamera ve 10,2 inçlik bir ekran görmemiz muhtemel.

Tüm detaylar, 4 Eylül'de yapılacak olan lansman etkinliğinde ortaya çıkacak.