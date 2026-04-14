Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Pura X Max tanıtıldı

Huawei, 20 Nisan'daki lansman etkinliği öncesinde merakla beklenen yeni modeli Pura X Max'i resmi olarak tanıttı.

Çin'de ön siparişe açılan bu cihaz, standart katlanabilir telefonlardan çok daha farklı bir form faktörü sunuyor.

YATAY KATLANABİLİR EKRAN DEVRİMİ

Sektörün ilk yatay olarak geniş katlanabilir telefonu olan Pura X Max, açıldığında 16:10 formatında yaklaşık 7,69 inçlik tablet benzeri bir iç ekran barındırıyor.

Cihazın kapak kısmında ise telefonu açmadan günlük işlemlerin halledilebilmesi için 5,5 inç boyutunda kompakt bir dış ekran bulunuyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun arka yüzeyinde yatay olarak hizalanmış çok sensörlü bir kamera modülü yer alırken, cihazın gücünü Kirin 9030 yonga setinden alacağı belirtiliyor.

Pura 90 serisiyle birlikte çıkış yapacak olan model; 12 GB ile 16 GB RAM, 1 TB'a kadar depolama ve özel Koleksiyoncu Sürümü gibi çeşitli donanım seçenekleriyle geliyor.

5 FARKLI RENK SEÇENEĞİ

Resmi listelemelere göre kullanıcılar bu yenilikçi modele siyah, beyaz, mavi, altın ve turuncu olmak üzere beş farklı renk alternatifiyle sahip olabilecek.

Geniş iç ekranıyla üretkenliğe odaklanan telefonun, çoklu görev ve medya tüketimi konularında kullanıcılara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.