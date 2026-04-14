Vodafone, 5G ile perakende sektöründe oyunu değiştiriyor

Vodafone Business, perakende sektöründe dijital dönüşümü hızlandıran yeni nesil çözümleriyle iş ortaklarını sadece bugüne değil, rekabetin giderek sertleştiği geleceğe de hazırlıyor.

5G, nesnelerin interneti (IoT) ve veri analitiğini aynı potada harmanlayan şirket, bu üçlü gücü sahaya indirerek mağazacılığı baştan tanımlayan bir dönüşümün önünü açıyor.

Türkiye’de 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulan 5G, yalnızca daha hızlı internet anlamına gelmiyor. Düşük gecikme, yüksek kapasite ve kesintisiz bağlantı sayesinde iş süreçlerinin gerçek zamanlı yönetilebildiği, verinin anlık işlendiği ve operasyonların uçtan uca optimize edilebildiği bir yapıdan söz ediyoruz.

Kararlar artık sezgilere göre değil, anlık içgörülerle alınıyor. Bu yüzden 5G, bir teknolojiden çok tüm sektörleri dönüştüren bir platforma dönüşmüş durumda.

5G, TÜM SEKTÖRLER İÇİN BİR TEKNOLOJİ DEĞİL, BİR DÖNÜŞÜM PLATFORMU

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, işte bu dönüşümün merkezinde yer alan Vodafone’un birçok sektörün kullanımına sunduğu 5G fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

Kestioğlu, Vodafone Business’ın 5G, nesnelerin interneti (IoT) ve veri analitiğinin gücünü bir araya getirerek iş ortaklarının sadece bugünün değil, yarının rekabet dünyasında da güçlü kalmalarını sağlama hedefinde olduğunu söyledi.

“Bu nedenle 5G, tüm sektörler için bir teknoloji değil, bir dönüşüm platformu. Üretimden lojistiğe, sağlıktan ulaşıma kadar her sektörde iş modelleri yeniden şekilleniyor.” diyen Kestioğlu, aynı dönüşümün perakende dünyasında da çok güçlü bir şekilde yaşandığını anlattı.

FİZİKSEL MAĞAZA, DİJİTALLEŞEN BİR DENEYİM MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Artık mağazaların sadece satış noktaları değil, müşteriyi anlayan, öğrenen ve kendini sürekli geliştiren akıllı yapılara dönüştüğünü dile getiren Kestioğlu, şunları söyledi:

Perakende artık sadece ürün satılan bir alan değil. Bugün mağazalar; müşteriyi tanıyan, davranışları analiz eden, deneyimi kişiselleştiren ve her temas noktasını veriye dönüştüren yapılar haline geliyor. Yani fiziksel mağaza, dijitalleşen bir deneyim merkezine dönüşüyor.



5G, IoT ve veri analitiğinin birlikte kullanımı global ölçekte çok somut ve ölçülebilir iş sonuçları üretiyor. McKinsey ve Deloitte tarafından yapılan araştırmalarda, veri ve analitik kullanan perakendecilerin satış dönüşüm oranlarında yüzde 5–10, operasyonel verimlilikte yüzde 10–20 ve stok optimizasyonunda ise çift haneli iyileşmeler yaratabildiği ortaya koyuluyor. Bir başka deyişle 5G, IoT ve veri analitiği birlikte kullanıldığında, teknoloji bir maliyet kalemi olmaktan çıkıyor; doğrudan iş sonucuna, verimliliğe ve gelire etki eden bir kaldıraç haline geliyor.

FİZİKİ MAĞAZA HALA OYUNUN TAM MERKEZİNDE

Perakende sektörünün Türkiye ekonomisinin en büyük ve en dinamik alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Kestioğlu, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de e-ticaret hacmi 2025 yılı itibarıyla 4,6 trilyon TL seviyesine ulaştı ve son yıllarda çok güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Organize perakende, yani zincir mağazalar ve kurumsal perakende yapıları tarafında ise sektör verileri, bu alanın büyüklüğünün 2 trilyon TL seviyesine yaklaştığını gösteriyor. Toplam perakende pazarının da 13 trilyon TL’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.” dedi.

Tüm bu büyümeye rağmen perakendenin büyük kısmının hâlâ fiziksel mağazalarda gerçekleştiğini, mağazaların hâlâ oyunun tam merkezinde bulunduğunu dile getiren Özlem Kestioğlu, şunları söyledi:

Bugün mağazalar; sadece satış yapılan alanlar değil, aynı zamanda müşteri davranışlarının analiz edildiği, deneyimin yönetildiği ve verinin üretildiği merkezler haline geliyor.



Vodafone Business bu dönüşümü 5G’den çok önce, farklı sektörlerde hayata geçirdiği projelerle başlatmıştı. Bugün 5G ile birlikte dijital dönüşüm çok daha hızlandı çünkü artık daha fazla veri, daha hızlı, daha güvenli ve gerçek zamanlı olarak yönetilebiliyor.

VODAFONE BUSINESS’LA UÇTAN UCA BİR DÖNÜŞÜM MODELİ MÜMKÜN

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business’ın işletmelerin dönüşümünü üç temel katmanda ele aldığından bahsetti.

Bunları; “güçlü ve kesintisiz bağlantı altyapısı, bu altyapı üzerinde çalışan IoT ve dijital çözümler ve tüm bu yapıyı uçtan uca yönetilen servis modeli” olarak açıklayan Kestioğlu, bunun da uçtan uca bir dönüşüm modelini mümkün hale getirdiğini anlattı.

MAĞAZA SADECE GENEL MÜŞTERİ TRAFİĞİNİN ÖLÇÜLDÜĞÜ BİR ALAN OLMAKTAN ÇIKTI

Kestioğlu, Vodafone Business’ın bu perspektifle perakende sektörünün önemli markalarıyla projeler hayata geçirdiğini duyurarak, bu markalarla yapılan iş birliğinin ayrıntılarını da anlattı.

Yargıcı ile gerçekleştirilen çalışmada mağazanın sadece genel müşteri trafiğinin ölçüldüğü bir alan olmaktan çıkarılıp, ürün ve reyon bazlı içgörü üreten bir yapıya dönüştürüldüğünü dile getiren Kestioğlu, şunları söyledi:

Vodafone’un 5G destekli bağlantı altyapısı ve RedBox Business Pro çözümü sayesinde mağaza içerisindeki video analitik sistemleri kesintisiz ve yüksek performansla çalışırken, yapay zekâ destekli analizlerle müşteri davranışlarını çok daha derin bir seviyede anlamak mümkün hale geldi. Bu projede klasik ziyaretçi sayımının ötesine geçilerek mağaza içinde belirli reyonlar özelinde müşteri etkileşimi de analiz edilebiliyor.



Hangi reyonların daha fazla ziyaret edildiği, hangi ürünlerin müşteri ilgisini çektiği, ziyaretçilerin demografik kırılımları ve mağaza içindeki hareket dinamikleri anlık olarak ölçümlenebiliyor. İlk fazda belirlenen reyonlar üzerinden yapılan bu analizler sayesinde mağaza yönetimi artık “Hangi ürünler gerçekten ilgi görüyor?”, “Hangi müşteri segmenti hangi ürünlere yöneliyor?”, “Mevcut reyon yerleşimi ne kadar verimli?” sorularına veriyle cevap verebiliyor.

YENİ DÖNEMDE ARTIK MAĞAZA YÖNETİMİ SEZGİLERLE DEĞİL, VERİYLE YAPILIYOR

Kestioğlu, bu içgörülerin ürün konumlandırmadan kampanya planlamasına, vitrin tasarımından mağaza içi deneyimin iyileştirilmesine kadar birçok alanda doğrudan aksiyona dönüştüğünü söyledi.

Yeni dönemde artık mağaza yönetiminin sezgilerle değil, veriyle yapıldığına işaret eden Kestioğlu, “Yargıcı projesi, perakendede ‘müşteri mağazada ne yapıyor?’ sorusunu gerçek zamanlı olarak cevaplayabilen yeni nesil mağazacılık yaklaşımının çok güçlü bir örneğini temsil ediyor.” dedi.

ENERJİ YÖNETİMİ DE DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNE ALINDI

Kestioğlu, bir diğer iş ortakları Penti tarafında ise bağlantının ötesine geçerek enerji yönetimini de dönüşümün merkezine aldıklarını söyledi.

Vodafone’un 5G destekli güçlü bağlantı altyapısıyla mağaza içerisindeki tüm sistemlerin kesintisiz ve yüksek performansla çalışmasının sağlandığını dikkati çeken Kestioğlu, “Ayrıca Red Enerji çözümüyle de mağaza adeta kendi kendini yöneten akıllı bir yapıya dönüştürüldü. Red Enerji ile mağazanın enerji tüketimi anlık olarak izlenebilir, analiz edilebilir ve optimize edilebilir hale geldi. Yapay zekâ destekli sistemler sayesinde aydınlatma, klima, sıcaklık ve hava perdesi gibi birçok farklı sistem önceden tanımlanan akıllı kurallar doğrultusunda otomatik olarak yönetiliyor. İç ve dış sıcaklık verileri, müşteri yoğunluğu ve konfor parametreleri birlikte değerlendirilerek mağaza ortamı dinamik şekilde optimize ediliyor.” bilgilerini paylaştı.

ENERJİ YÖNETİMİ MANUEL BİR SÜREÇ OLMAKTAN ÇIKTI

Bu sayede enerji yönetiminin artık manuel bir süreç olmaktan çıkıp otonom ve veri odaklı bir yapıya dönüştüğünü işaret eden Kestioğlu, aynı zamanda sistemin olası anormallikleri tespit ederek alarm mekanizmalarıyla operasyonel riskleri de minimize ettiğini dile getirdi.

Kestioğlu, “Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri ise ölçülebilir verimlilik. Penti mağazalarında bu çözümle birlikte yüzde 25’e varan enerji tasarrufu potansiyeli ortaya konulurken, bazı lokasyonlarda bu oran yüzde 30 seviyelerine kadar ulaşabiliyor. Bu proje, teknolojinin doğrudan maliyetleri düşürdüğü ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağladığını somut bir şekilde ortaya koydu.” dedi.

REDBOX BUSINESS İLE MAĞAZA YÜKSEK HIZ VE DÜŞÜK GECİKMELİ BİR BAĞLANTI ALTYAPISI İLE BULUŞTU

Özlem Kestioğlu, “İpekyol ile yapılan iş birliğinde ise odak, perakende deneyiminin temelini oluşturan kesintisiz ve yüksek performanslı bağlantı altyapısını sağlamak oldu. RedBox Business Pro çözümü ile mağaza 5G’ye hazır, yüksek hız ve düşük gecikmeli bir bağlantı altyapısı ile buluştu.” bilgisini verdi.

Bu sayede mağaza içerisindeki ödeme altyapılarından dijital ekranlara, kampanya yönetiminden stok süreçlerine kadar tüm dijital sistemlerin kesintisiz ve senkronize şekilde çalışır hale geldiğini anlatan Kestioğlu, şu bilgileri paylaştı:

Özellikle müşteri deneyiminin kritik olduğu bu perakende segmentinde birkaç saniyelik gecikmeler bile müşteri algısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle güçlü ve stabil bağlantı, sadece teknik bir gereklilik değil, doğrudan marka deneyiminin bir parçası.



Bu altyapı sayesinde POS ve ödeme sistemleri gecikmesiz çalışıyor, dijital içerikler ve kampanyalar anlık olarak güncellenebiliyor, yoğun saatlerde dahi tüm sistemler aynı performansla çalışmaya devam ediyor.



Aynı zamanda RedBox Business Pro’nun sağladığı hızlı kurulum ve fiber bağımsız yapı, mağazalara ciddi bir operasyonel çeviklik kazandırıyor. Yeni açılan mağazalar çok kısa sürede devreye alınabiliyor ve aynı standartta hizmet sunabiliyor.

EN KRİTİK KAZANIMLARDAN BİRİ İSE GELECEĞE HAZIRLIK

En kritik kazanımlardan birinin “geleceğe hazırlık” olduğunu belirten Kestioğlu, bu altyapının yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını, IoT, video analitik ve yeni nesil mağaza teknolojileri için güçlü bir temel oluşturduğunu söyledi.

Özlem Kestioğlu, “İpekyol projesi, güçlü bağlantının yalnızca bir altyapı unsuru değil; müşteri deneyimini, operasyonel verimliliği ve marka standardını doğrudan belirleyen stratejik bir kaldıraç olduğunu gösteriyor.” dedi.