Hubble, 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin görüntüsünü yakaladı

Hubble Uzay Teleskobu, Lyra takımyıldızında bulunan ve 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki sarmal galaksi UGC 11397'nin nefes kesen yeni bir fotoğrafını yayımladı.

İlk bakışta tipik bir sarmal galaksi gibi görünse de, UGC 11397 merkezinde devasa bir sır saklıyor.

MERKEZDEKİ DEVASA KARA DELİK VAR

Galaksi'nin merkezinde, Güneş'ten 174 milyon kat daha ağır, aktif bir süper kütleli kara delik bulunuyor.

Bu kara delik, çevresindeki gaz, toz ve yıldızları yutarken ısınan madde sayesinde muazzam bir kozmik ışık gösterisi yaratıyor.

TOZ BULUTUNUN ARKASINDAKİ SIR

Bu enerjik aktivitenin büyük bir kısmı, kalın toz bulutları tarafından gizlendiği için optik ışıkta görülemiyor.

Gök bilimciler, bu nedenle galaksiyi tozun içinden geçebilen parlak X-ışını emisyonları sayesinde "Tip 2 Seyfert galaksisi" olarak sınıflandırdı.