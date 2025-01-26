Hubble, Andromeda'nın 2,5 milyar piksellik görüntüsünü oluşturdu

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Hubble Uzay Teleskobu, 10 yıl süren bir çalışmanın ardından Andromeda Galaksisi'nin 2,5 milyar piksellik dev bir panoramasını üretti.

2,5 milyon ışık yılı uzaklıktaki en yakın galaktik komşumuz olan Andromeda'nın bu detaylı görüntüsü, galaksinin yapısı ve evrimi hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

SAMANYOLU'NUN VEKİLİ

Andromeda (M31), Samanyolu gibi bir çubuklu sarmal galaksi. M31'i inceleyerek kendi galaksimiz hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.

Hubble, 10 yıl boyunca 1.000'den fazla yörüngede Andromeda'yı gözlemledi ve 600'den fazla ayrı görüntü yakaladı. Bu görüntüler birleştirilerek 2,5 milyar piksellik dev bir mozaik oluşturuldu.

200 MİLYON YILDIZ

Mozaik, Andromeda'daki yaklaşık 200 milyon yıldızı ayrı ayrı gösteriyor. Mavi yıldız kümeleri, arka plan galaksileri, toz şeritleri ve uydu galaksiler gibi önemli detaylar görülebiliyor.

GÜNEY VE KUZEY DİSKLERİ

Andromeda'nın güney diskinin, kuzey diskinden farklı olduğu ortaya çıktı. Daha fazla bozulmuş bir yapıya sahip olan güney diski, galaksinin birleşme geçmişinin izlerini taşıyor.

Andromeda'nın halesindeki yıldızlardan oluşan Dev Güney Akıntısı, antik bir birleşmenin kanıtı olarak görülüyor.

GEÇİŞ HALİNDEKİ BİR GALAKSİ

Andromeda, yıldız oluşturan bir sarmal galaksi ile yaşlanan kırmızı yıldızların hakim olduğu eliptik bir galaksi arasında geçiş yapıyor gibi görünüyor.

ROMAN TELESKOBU İLE YENİ KEŞİFLER

NASA'nın yakın gelecekte fırlatacağı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Andromeda'yı daha da detaylı bir şekilde inceleyecek ve galaksinin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.