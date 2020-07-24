Hubble Uzay Teleskobu, Satürn'ün halkalarını fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu, 4 Temmuz'da Satürn'ün etkileyici halkalarını gözler önüne seren bir fotoğraf çekti.

1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, Satürn'ün harika bir fotoğrafını çekti.

4 Temmuz 2020 tarihinde çekilen aşağıdaki fotoğraf, Satürn'ün halkaları ile birlikte kuzey yarım küresinde yaşanan yaz mevsimini gözler önüne seriyor.





KUZEY YARIM KÜREDE YAZ MEVSİMİ

Satürn'ün eksen eğikliğine sahip olması nedeniyle tıpkı Dünya'daki gibi mevsimler meydana geliyor. Bu nedenle gezegenin bazı kısımları zaman zaman Güneş'e daha yakın olabiliyor.

Yukarıdaki fotoğraf çekildiği sırada gezegenin kuzey yarım küresinde yaz mevsimi yaşanıyordu ve bilim insanları bu verilerden hareketle gezegenin hava durumuna ait bilgiler elde etmeye çalıştı.

Bilim insanları, dev fırtınalara ev sahipliği yapan Jüpiter'in aksine, Satürn'de yalnızca birkaç küçük fırtına tespit etti.

Fotoğrafta göze çarpan başka bir detay ise, gezegenin kuzey yarım küresi daha koyu bir renge bürünmüşken, geri kalan kısımlar daha açık bir tonda.

Bilim insanları, Satürn'ün kuzey yarım küresinideki bu koyu renk tonunun, yaz aylarında Güneş'ten gelen yüksek ısı nedeniyle atmosferde yaşanan değişikliğe bağlıyor.

Hubble, uzay gözlemine başladığı 1990'dan bu yana çektiği görüntülerle gök bilimine önemli katkılarda bulunurken, teleskop vasıtasıyla elde edilen veriler kullanılarak geçen yıl yaklaşık bin makale yayınlanmıştı.