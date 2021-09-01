Hubble, uzayda alevli bir kılıç gibi görünen yapıyı görüntüledi

Hubble, uzayda alevli bir kılıç gibi görünen yapıyı görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı fotoğrafta; alevli bir mavi kılıç, dev bir kozmik cismin içinden geçiyormuş gibi görünüyor.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, önümüzdeki aylarda yerini James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak.

Emekliye ayrılmadan önce uzaydaki yeni oluşumları gözlemlemeye devam eden Hubble, alevli mavi bir kılıç gibi görünen bir oluşumu fotoğrafladı.

Kılıç gibi görünen aşağıdaki şekil, aslında IRAS 05491+0247 adlı yeni doğmuş bir yıldızın zıt kutuplarından uzaya fırlayan aşırı sıcak ve iyonize gazları gösteriyor.

Hubble ekip üyelerine göre gaz jetinin içinden geçtiği kozmik cisim ise söz konusu yıldızı çevreleyen artık toz ve gaz bulutundan ibaret.

Gaz jeti ve bulut arasındaki bu çarpıcı etkileşim, Herbig-Haro nesnesi diye bilinen alışılmadık bir manzara oluşturuyor.

DÜNYA'DAN 1300 IŞIK YILI UZAKTA

Bilim insanlarına göre bu etkileyici manzara, Dünya'dan yaklaşık 1300 ışık yılı uzaklıktaki Oluşum Orion takımyıldızında yer alıyor.

Hubble Uzay Teleskobu, 24 Nisan 1990'dan bu yana görevde. Yaklaşık 48 bin gök cismi üzerinde 1,5 milyondan fazla gözlem yapan ünlü teleskop, yerini Kasım 2021'de fırlatılacak James Webb'e bırakacak.

Hubble:

James Webb:



