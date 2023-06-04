HÜRJET, yerli kokpit kontrol panelleri ile uçuyor Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET, yerli kokpit kontrol panelleri gökyüzüne çıkıyor.

AA

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, 25 Nisan'da ilk uçuşunu yapmıştı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, 26 dakika havada kalarak uçuşunu emniyetli bir şekilde tamamlamıştı.

Yerli teknolojilerle uçuyor

HÜRJET'te Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok yerli alt sistem kullanılıyor.

Bu kapsamda, HÜRJET ilk uçuşunu tasarımını ve üretimini Nurol CAS'ın üstlendiği kokpit kontrol panelleri ile yaptı.

Nurol CAS, HÜRJET uçağının kokpitinde yer alan 28 kontrol panelinin tümünü tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirip üretiyor.

Söz konusu kontrol panelleri, pilotların motor, iniş takımı, park freni, yakıt, haberleşme, kokpit içi ısı ve ışıklandırma gibi konular da dahil olmak üzere birçok birimin kontrolünü sağlaması için kritik öneme sahip.

Nurol CAS, milli muharip uçak KAAN, genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-II ve insansız hava aracı ANKA platformlarındaki birçok alt sistemin yerli sağlayıcısı olma yolunda müzakere ve teklif çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, Nurol Holdingin sahip olduğu güçlü altyapıyı da kullanarak uçuş, motor, yakıt kontrol sistemleri ile aviyonik sistemler alanlarında Türkiye'nin dış kaynaklara bağımlılığını azaltmak için yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor.