Boston Dynamics tarafından geliştirilen iki ayaklı robot Atlas, parkur marifetlerini sergileyen yeni bir videoyla karşımıza çıktı.

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor.

İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, Atlas ismini verdiği robotuyla ise adeta şov yapıyor. Şirket, Atlas robotunun parkurda hünerlerini sergilediği yeni bir video yayınladı.

İki ayaklı Atlas robotu parkurda şov yaptı - VİDEO





HER HAREKETİ KUSURSUZ YAPIYOR

Şirketin açıklamasına göre, ‘tahmini kontrol modeli’ mekanizması ile çalışan Atlas, bir önceki hareketinden aldığı ivme ile sonraki hareketini gerçekleştiriyor.

Takla atan ve etrafından 360 derece dönen Atlas’ın, dengesinin hiç bozulmadığı ve hareketleri kusursuz bir şekilde yaptığı görülüyor.

HYUNDAI SATIN ALMIŞTI

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Boston Dynamics'i 921 milyon dolara bünyesine katmıştı.



