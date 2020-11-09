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    İki çocuğunu öldüren YouTuber Alyssa Anne Dayvault, 40 yıl hapis cezası aldı

    ABD'de yaşayan YouTuber Alyssa Anne Dayvault, iki çocuğunu öldürdüğü suçlaması ile yargılandığı davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 17:02
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 17:06
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    İki çocuğunu öldüren YouTuber Alyssa Anne Dayvault, 40 yıl hapis cezası aldı

    ABD'de yaşayan YouTuber Alyssa Anne Dayvault, 2017 ve 2018 yıllarında doğurduğu erkek ve kız çocuklarını çöpe atarak ölümlerine sebebiyet vermişti.

    Bebeklerin bulunması üzerine yapılan ihbarlar sonucu Dayvault hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Dayvault, davanın ekim ayındaki duruşmasına katılmadı.

    40 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Geçtiğimiz günlerde yapılan karar duruşmasında ise Dayvault mahkemeye getirildi. Mahkeme heyeti, Dayvault’un kasıtlı olarak cinayet işlediğine hükmederek 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Alyssa Anne Dayvault

    AĞLAYARAK "PİŞMANIM" DEDİ

    Kararın açıklanmasıyla gözyaşlarını tutamayan Dayvault, pişman olduğunu söyleyerek kararın tekrar değerlendirilmesini talep etti.

    Dayvault, “Böyle bir şey yapmak istememiştim. Kimseye zarar veren bir insan değilim. Çok büyük bir hata yaptım. Bir daha kimseye, özellikle de bir çocuğa böyle bir şey yapmam.” dedi.

    Dayvault’un avukatı, müvekkilinin o dönem ruh sağlığı sorunları yaşadığını savunsa da mahkeme kadının cezasında indirim yapmadı.

    Alyssa Anne Dayvault

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