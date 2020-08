İki kişilik oyunlar PLAY WITH ME Google Play Türkiye’de

İki kişilik oyunları mobil kullanıcıların beğenisine sunan Play With Me Türk kullanıcılar için ücretsiz kullanıma açıldı.

16 yaşındaki bir Türk genci tarafından geliştirilen ve yurt dışında indirilme rekorları kıran Play With Me isimli oyun, Türk kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

İki kişinin aynı anda oynayabildiği oyunları barındıran uygulama, son dönemde Google Play Store'da üst sıraları zorluyor. Play With Me isimli uygulama tamamen ücretsiz.



İnternet bağlantısı istemeyen oyunlar

Uygulamanın en güzel özelliklerinden biri de internet bağlantısına ihtiyaç duymadan tüm oyunların oynanabilir olması. Her yaştan kullanıcıya hitap etmekte olan uygulama içerisindeki oyunlar rekabetçi ve eğlenceli yapısıyla dikkat çekiyor. Oyunlar iki kişilik oynanabilme özelliğine sahip olsa da isterseniz tek kişilik modu kullanarak kendinizle de yarışabiliyorsunuz. İki kişilik oyunlara olan ilginin son dönemde artmasıyla birlikte birçok uygulama markette yer alsa da bunların çoğu kullanıcıların beğenisini kazanamıyor. Ancak Play With Me, şu an bu kategoride bulunan uygulamalar arasındaki en iyi uygulama olarak göze çarpıyor.