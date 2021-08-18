İkinci el Tesla modelleri, Dogecoin ile satın alınabilecek

ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, ikinci el araçların Dogecoin ile satın alınmasına izin verecek.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, son zamanlarda kripto para birimi olan Dogecoin'le ilgili yaptığı paylaşımlarla biliniyor.

Dogecoin ile ilgili attığı her tweet sonrasında, DOGE fiyatını yukarıya doğru çeken Musk, söz konusu kripto para birimini şirket içinde de kullanmayı düşünüyor.

Geçtiğimiz aylarda Bitcoin (BTC) ile yapılan ödemeleri kabul etmeyi durduran Tesla, şimdilerde Dogecoin'i gündemine aldı.

İKİNCİ EL TESLA'LARDA DOGE DEVRİ

Şirket, her ne kadar sıfır araç modellerinin DOGE ile satılmasına izin vermese de ikinci el modellerin bu kripto para birimi ile satın alınabileceğini duyurdu.

Tesla CEO’su Elon Musk, mayıs ayında paylaştığı bir tweet’te Dogecoin’i ödeme yöntemi olarak kabul edip etmeme konusu hakkında bir anket yapmış ve böyle bir ihtimalin gerçekleşeceğine dair ilk sinyalleri vermişti.

Öte yandan Elon Musk, Dogecoin ile finansmanı sağlanan DOGE-1 uydusunun gelecek yıl SpaceX tarafından Ay'a fırlatılacağını açıklamıştı.

Geometric Energy Corporation adlı bir firma tarafından ödemesi yapılan DOGE-1 isimli kutu uydu, fırlatıldıktan sonra Ay yörüngesinden bilgiler toplayacak.

Söz konusu uydunun, 2022 yılının ilk çeyreğinde Falcon 9 roketine yüklenerek yola çıkması bekleniyor.