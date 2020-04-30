İlk çeyrekte 5G pazarına liderlik eden üreticiler belli oldu

Strategy Analytics raporuna göre, 2020'nin ilk çeyreğinde en çok 5G destekli akıllı telefon satan üreticiler ortaya çıktı.

Bazı ülkelerde yavaş yavaş kullanıma açılan 5G teknolojisi, kullanıcılara yüksek hızlı ve sıfır gecikmeli internet sunuyor.

Yapılan birçok araştırma, 2025 yılının sonuna kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sinin 5G destekli olacağını gösteriyor. Ancak birçok akıllı telefon üreticisi, şimdiden kendi 5G destekli telefon modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre; 2020'nin ilk çeyreğinde satılan 5G destekli akıllı telefonların yüzde 67,6'sını Samsung ve Huawei oluşturuyor.

İLK ÇEYREKTE 24 MİLYON 5G'Lİ TELEFON SATILDI

Rapora göre, ilk çeyrekte 24 milyondan fazla 5G destekli akıllı telefon satıldı . Bunların 8.3 milyon adeti Samsung'a aitken, 8 milyon adet ise Huawei tarafından satıldı.

Samsung, özellikle Galaxy S10 5G modeliyle satış rakamlarını artırırken, Huawei ise Google uygulamalarına getirilen yasağın ardından Çin'deki satışları bir hayli artırmıştı.

Verilere baktığımızda Samsung ve Huawei'nin büyük bir farkla 5G pazarına liderlik ettiğini söyleyebiliriz.

İlk çeyrekte en çok 5G'li telefon satan diğer üreticiler ise şu şekilde:

Vivo - 2.9 milyon adet

Xiaomi - 2.5 milyon adet

Oppo - 1.2 milyon adet

5G teknolojisi için yeni çözümler ortaya çıktıkça daha uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar da karşımıza çıkmaya başladı.

Şu anda, 300 dolardan daha düşük fiyata satılan 5G telefonlar var ve bu fiyatın önümüzdeki süreçte daha da aşağıya çekilmesi bekleniyor.

Özellikle Huawei, MediaTek ve Qualcomm'un geliştirdiği giriş seviyesi 5G işlemcileri, 5G'li telefonların ucuzlamasındaki en önemli etken olacak.