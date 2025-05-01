İlk çeyrekte en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

Haber Merkezi

Pazar araştırma şirketi Canalys, küresel akıllı telefon pazarının 2025 yılı ilk çeyrek performansına ilişkin son verilerini yayınladı.

Rapora göre, yılın ilk üç ayında dünya genelinde toplam 296,9 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirildi.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,2'lik bir artışa işaret ediyor ve pazarın genel olarak durgun kaldığını gösteriyor.

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı büyük pazarlarda sağlıklı sevkiyat artışları gözlemlenirken, bu artışlar Hindistan, Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerdeki düşüşlerle dengelendi.

İLK ÇEYREKTE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Marka bazında bakıldığında, Samsung yğzde 20 pazar payı ve 60,5 milyon adet sevkiyatla liderliğini korudu ve geçen yıla göre yüzde 1'lik hafif bir büyüme kaydetti.

Apple ise özellikle mart ayındaki stoklama faaliyetlerinin etkisiyle sevkiyatlarını yüzde 13 artırarak 55 milyon adede ulaştı ve yüzde 19 pazar payıyla Samsung'u yakından takip etti.

Xiaomi yüzde 14 pazar payı ve 41,8 milyon adet sevkiyatla üçüncü sıradaki yerini korurken, Vivo yüzde 8 pay ve 22,9 milyon adetle dördüncü, Oppo ise yine yüzde 8 pay ve 22,7 milyon adetle beşinci sırada yer aldı.