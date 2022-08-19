İlk müşteri Apple: TSMC, 3nm yonga üretimine başlıyor

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC, 3nm yonga üretimine önümüzdeki ay başlayacağını duyurdu.

Son aylarda yaşanan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka zor durumda kalmış ve üretimde aksamalar yaşanmıştı.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ise yeni yatırımlar yaparak üretimi artırmış ve 3nm mimaride üretilen yeni çip teknolojisini duyurmuştu.

Gelecek ay üretim başlıyor

Tayvan merkezli TSMC, eylül ayında N3 (3nm) olarak adlandırılan yeni üretim sürecine başlayacağını duyurdu.

TSMC, genellikle yeni çip teknolojisi için üretime mayıs ayı civarında başlıyordu ve eylül ayında tanıtılan iPhone'lar için siparişleri yetiştiriyordu.

Ancak TSMC’nin 3nm mimarisinin geliştirilme sürecinin beklenenden uzun sürmesi, bu yıl üretimi eylül ayına kadar sarkıttı.

Bu nedenle iPhone 14 serisinde 3nm mimarisinde üretilen yongalar kullanılamayacak.

Apple ve Intel, TSMC tarafından geliştirilen yeni jenerasyon çip üretim teknolojisini büyük ihtimalle önümüzdeki yıl diğer şirketlerden önce kullanmaya başlayacak.