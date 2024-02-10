İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle kavuşma anı! Duygusal kareler... Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saatlik yolculuğu sona erdi ve dünyaya dönüşü gerçekleşti. Gezeravcı dünyaya indikten sonra hasret kaldığı anne ve babasıyla da kavuştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin uzayda bir izi, adımı var artık...

İlk astronotumuz olan Alper Gezeravcı, iki haftalık süren yolculuğunu başarıyla tamamladı ve dünyaya döndü.

Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı.

O anlar canlı yayınlanırken Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile gayet sağlıklı olduğunu duyurdu.

Ve beklenen kavuşma...

Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönmesinin ardından ise beklenen kavuşma gerçekleşti. Gezeravcı çok özlediği ailesi tarafından karşılandı.

Uçaktan indikten sonra önce yeğenine ardından anne ve babasına sarılan Alper Gezeravcı, duygusal anlar yaşadı.

Karantinada kalacak

Uzaydaki görevini başarıyla tamamlayan Gezeravcı'yı şimdi karantina süreci bekliyor.

Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek.

Astronotlar, Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Antalya'da ilçe adaylarını tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz. Daha birçok Alper Gezeravcıları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz." dedi.