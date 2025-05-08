İngiliz fizikçiden çarpıcı iddia: Evren bir simülasyon olabilir

Haber Merkezi

İngiltere’deki Portsmouth Üniversitesi’nden fizikçi Dr. Melvin Vopson, kütleçekimini yeniden yorumlayan dikkat çekici bir çalışma yayımladı.

AIP Advances dergisinde yayımlanan makalesinde Vopson, kütleçekimi doğrudan bir kuvvet olarak değil, evrenin kendini daha düzenli hale getirme çabası olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım, evrenin bir bilgisayar simülasyonu olduğu yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

"EVREN BİR BİLGİSAYAR ALGORİTMASI GİBİ ÇALIŞIYOR"

Vopson’a göre evren, bir bilgisayar algoritması gibi çalışarak veri sıkıştırması ve hesaplama verimliliği sağlıyor:

"Bu çalışma, evrenin bilgi sıkıştırma ve hesaplama optimizasyonu yaptığına dair başka bir örnek. Bu da evrenin simülasyon ya da hesaplamaya dayalı bir yapı olabileceği olasılığını destekliyor."

Bu görüş, felsefeci Nick Bostrom’un 2000’li yılların başında öne sürdüğü ve "The Matrix" filmine benzer şekilde, gerçekliğimizin ileri bir uygarlık tarafından yaratılmış bir bilgisayar simülasyonu olabileceği yönündeki hipotezle benzerlikler taşıyor.

Vopson, çalışmasında daha önce ortaya koyduğu “bilgi dinamiklerinin ikinci yasası” kavramına da atıfta bulunuyor. Bu yasaya göre, herhangi bir sistemin entropisi ya sabit kalır ya da zamanla artar. Vopson, evrende kütleçekiminin maddeyi bir araya getirerek entropiyi azaltmaya çalıştığını, bunun da bir bilgisayarın veriyi düzenleyip sıkıştırmasına benzediğini savunuyor.

"EVRENİN DÜZENLİ KALMA ÇABASI"

"Kütleçekimini sadece bir çekim kuvveti olarak değil, evrenin düzenli kalma çabası olarak düşünmek yeni bir bakış açısı sunuyor" diyen Vopson, evrende bilgi depolayan, kuantum mekaniğindeki en küçük uzay hacimleri olan “elementer hücreler”in madde koordinatlarını belirlediğini ileri sürüyor. Bu yapı, tıpkı bir dijital oyun ya da sanal gerçeklik uygulamasındaki pikseller gibi davranıyor.

Her hücrenin birden fazla parçacığı barındırabilmesi, sistemin bilgi içeriğini minimize etme çabasının bir sonucu olarak görülüyor. Vopson, “Uzayda birçok nesnenin konum ve momentumunu takip etmek yerine, tek bir nesneninkiyle ilgilenmek hesaplama açısından çok daha verimlidir. Bu nedenle kütleçekimi, bilgi sıkıştırmaya hizmet eden başka bir hesaplama mekanizması gibi görünüyor” ifadelerini kullanıyor.

Simülasyon teorisinin savunucularından biri olan Vopson, 2022 yılında yayımladığı başka bir çalışmada, COVID-19 virüsünün genomlarında zamanla azalan entropi tespit ettiğini iddia etmişti ve bilgiyi evrendeki “beşinci madde formu” olarak tanımlayan bir başka tartışmalı çalışmasıyla da dikkat çekmişti.

Ancak bu tür iddiaların bilim camiasında ne derece kabul göreceği henüz net değil.