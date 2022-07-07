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    İngiltere, Amazon hakkında inceleme başlattı

    İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), müşterilerine rekabet düzenlemelerine uygun olmayan seçenekleri sunduğu gerekçesiyle Amazon’u inceleme altına aldı.
    • 07.07.2022 - 12:05
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    İngiltere, Amazon hakkında inceleme başlattı

    Dünyanın en büyük e-ticaret devlerinden Amazon, zaman zaman rekabete aykırı soruşturmalar nedeniyle para cezalarına çarptırılıyor.

    Örneğin İtalya, geçen yılın sonunda pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Amazon'a 1,28 milyar dolarlık ceza kesmişti.

    İngiltere'den Amazon'a soruşturma

    İngiliz Rekabet Otoritesi'nden (CMA) yapılan açıklamaya göre, Amazon'un İngiltere'de müşterilerine en dezavantajlı seçenekleri sunarak rekabet düzenlemelerine aykırı faaliyet gösterdiğine ilişkin endişeler olması nedeniyle şirkete inceleme başlatıldı.

    amazon

    Kendi ürünlerini daha çok öne çıkarıyor

    AA'da yer alan habere göre, Amazon'un kendi perakende ürünlerinin yanı sıra üçüncü şirketlerin ürünlerinin de satışına aynı platformda yer verdiği belirtilen açıklamada, şirketin kendi ürünlerine online satış platformunda "daha öncelikli ve avantajlıymış" gibi yer verdiği kaydedildi.

    Açıklamada, söz konusu incelemenin Amazon'un İngiltere pazarında baskın bir yerinin olup olmadığının anlaşılması, şirketin mevcut konumunu "haksız" ve "ezici" bir şekilde kullanıp kullanmadığının araştırılması için başlatıldığı bilgisi verildi.


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