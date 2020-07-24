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    İngiltere: Rusya uzayda silah testleri yapıyor

    İngiltere, Rusya'nın uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne göndermek için testler yaptığını açıkladı.
    • AA
    • 24.07.2020 - 10:41
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 10:41
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    İngiltere: Rusya uzayda silah testleri yapıyor

    Şu anda ABD, Rusya ve Çin gibi bazı ülkeler uzaya gönderdikleri çeşitli uydu veya araçlarla ön plana çıkıyor.

    Ancak günümüzde çok sakin geçen uzay çalışmaları, silahların da devreye girmesiyle gelecekte farklı bir boyut kazanabilir.

    İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA SİLAH SUÇLAMASI

    İngiltere, Rusya'nın uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne göndermek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Rusya'ya testleri derhal durdurma çağrısında bulundu.

    UYDU

    İNGİLTERE: RUSYA SORUMSUZ DAVRANMAMALI

    İngiltere Uzay Ajansı Müdürü Harvey Smith, Rusya'nın uydu testlerinde silah özelliklerine sahip bir nesneyi uzaya fırlattığını öne sürerek, Rusya'ya "sorumsuz" davranışları derhal terketmesi uyarısında bulundu.

    Bu tür eylemlerin; uzayın barışçıl kullanımına zarar vereceğini belirten Smith, silah niteliği taşıyan uydu çalışmalarının uzay sistemleri için tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, Rusya'yı uzay çalışmalarında İngiltere ve ortaklarıyla yapıcı iş birliğine davet etti.

    ABD: ELİMİZDE KANIT VAR

    ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı General Jay Raymond da Rusya'nın "uzay merkezli uydusavar bir silahı tahrip edici olmayan bir şekilde test ettiğine" dair ellerinde kanıt olduğunu açıkladı.

    Raymond, Rusya'nın bir uydudan "yörüngeye yeni bir cisim gönderdiğini" açıklayarak tartışmaların fitilini ateşledi.

    Konuyla ilgili Rusya'dan şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi.

    Instagram: @eshteknoloji

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