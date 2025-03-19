İngiltere, teknoloji devlerine yönelik önlemleri artırıyor

Haber Merkezi

17 Mart 2025 tarihinden itibaren, Facebook, TikTok ve YouTube gibi büyük teknoloji platformları, çevrimiçi suçları azaltmak ve kullanıcıları korumak amacıyla içerik denetimlerini geliştirmek, raporlama mekanizmalarını iyileştirmek ve platformlarına güvenlik testleri entegre etmek zorunda.

İngiltere'nin medya gözlemcisi Ofcom, firmaların bu yeni kurallara uymasını sağlamak için sıkı denetimler uygulayacak.

Ofcom uygulama ekibi lideri Susan Carter, yeni kılavuzun firmaların daha katı kuralları kavramalarına ve bunlara uymalarına yardımcı olacağını belirtti. Bu adımlar, 2023 yılında yürürlüğe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın bir parçası.

CEZALAR AĞIR OLACAK

Bu gereklilikleri yerine getirmeyen şirketler, 18 milyon sterline veya yıllık küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezaları dahil olmak üzere ağır cezalarla karşı karşıya kalabilecek.

Ofcom, ayrıca dosya paylaşım ve depolama sitelerinin kötüye kullanım riskinin yüksek olduğunu belirleyerek, bu sitelerdeki güvenlik önlemlerini denetlemek üzere özel bir program başlattı.

Birçok dosya depolama firmasına, 31 Mart 2025 tarihine kadar risk kontrollerini sunmaları gerektiği bildirildi. Aksi takdirde, bu firmalar da ağır para cezaları ile karşılaşabilecek.

İngiltere'nin çevrimiçi ortamı daha güvenli hale getirme adımı, teknoloji şirketlerini sitelerindeki zararlı içerikten sorumlu tutma yönündeki küresel çabanın bir parçası.

Daha sıkı kurallar, risk kontrolleri ve uygulama planları ile İngiltere, özellikle çocuklar ve risk altındaki kişiler için dijital dünyayı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Ofcom'un yasa dışı içeriklere yönelik baskısı devam ederken, şirketlerin güvenlik önlemlerine öncelik vermesi gerekiyor.

Aksi takdirde, ciddi mali ve yasal sonuçlarla karşılaşabilirler. İngiltere'nin bu planı, çevrimiçi zararı azaltarak interneti herkes için daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.