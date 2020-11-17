İngiltere, uzaydan enerji elde etmek için çalışmalara başladı

2050 yılına kadar karbon nötr olma yolunda ilerleyen İngiltere, uzaydan güneş enerjisi elde edebilmek için çalışmalar yürütüyor.

İngiltere hükümeti, düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını hızlandırarak, 10 yıl içinde benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

2050 yılına kadar sıfır karbon salımına ulaşmak isteyen İngiltere, enerji için gözünü uzaya dikti. Ülkede uzay merkezli güneş enerjisi (SBSP) sistemleri için çalışmalar resmen başladı. Bu sistem sayesinde uzaya fırlatılan uydulardan güneş enerjisi elde edilebilecek.

UZAYDAN GÜNEŞ ENERJİSİ

SBSP sistemi sayesinde uzaya fırlatılan uydular, Güneş'ten gelen ışığı toplayacak ve yüksek frekanslı radyo dalgalarına çevirerek Dünya'daki alıcılara gönderecek. Daha sonra bu alıcılar, gelen radyo dalgalarını elektrik enerjisine çevirecek.

Uzmanlara göre böyle bir sistemin inşa edilmesi oldukça zor, ancak imkansız değil. İngiliz Uzay Ajansı Müdürü Dr Graham Turnock, uzaydan enerji yönteminin yıllardır gündemde olduğunu, ancak henüz gerçekleşmediğini söylüyor.

Turnock'a göre bu sistem, yaz kış demeden dünyanın herhangi bir yerine kesintisiz enerji sağlayabilir.

İngiltere merkezli Frazer-Nash şirketinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni projenin zorlukları ve maliyetleri mercek altına alınacak.

Tamamlanan çalışmaların ardından İngiltere, uzaydan güneş enerjisi elde etmek için ilk adımları atacak.

Instagram: @eshteknoloji

