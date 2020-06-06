İngiltere'deki aşı çalışmalarına siber saldırı yapıldı

İngiltere'de yürütülen koronavirüs aşı çalışmalarında elde edilen bilgilerin, siber saldırılar yoluyla çalınmak istendiği açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortadan kalkması için birçok ülke aşı çalışmaları yürütüyor. Bu ülkelerden biri olan İngiltere'nin yürttüğü çalışmalar, siber saldırıya uğradı.

Gizli belgelere erişmeye çalışan bilgisayar korsanları, aşı çalışmaları ile ilgili birçok belgeyi çalmak istedi.

İngiliz istihbarat birimleri bu saldırıların kaynağını belirtmezken, bilgisayar korsanlarının çok basit yöntemlerle Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve aşı geliştiren laboratuvarların sistemlerine sızmaya çalıştığı öğrenildi.

ÇİN HEDEF GÖSTERİLDİ

The Guardian'da yer alan haberde konuya yakın kişiler kaynak gösterilerek, saldırıların arkasındaki güç olarak Çin hedef gösterildi.

ÇİN İLK DEFA SUÇLANMIYOR

Geçen ay ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin hükümeti adına faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarının koronavirüs aşısı geliştirme araştırmalarına sızmaya çalıştığını açıklamıştı.

Ayrıca FBI raporlarında yer alan ve kötü niyetli olarak adlandırılan tek ülke Çin değil. İran, Rusya ve Kuzey Kore de yalan haber yaymak ve bilim insanlarını hedef haline getirmek gibi faaliyetlerle suçlanmıştı.