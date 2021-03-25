İnsan beyninde, ölümden sonra harekete geçen genler bulundu

Bilim insanları, insan beynindeki bazı hücrelerin ölümden sonra harekete geçtiğini tespit etti.

ABD'nin Chicago şehrindeki Illinois Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, ölümü ve sonrasını analiz etmek için, rutin beyin ameliyatları sırasında alınan beyin dokularındaki genleri inceleme altına aldı.

Araştırma sonucuna göre beyinde bulunan bazı genler, ölümden sonra faaliyetlerini artırarak devasa boyutlara ulaşabiliyor ve kol benzeri uzantılar geliştiriyor.

Ölümden sonra harekete geçen genlerin tek bir hücre türüne ait olduğunu ifade eden bilim insanları, Glia isimli bu hücrelerin sinir hücrelerini sarmak, bunlara besin ve oksijen sağlamakla görevli olduğunu belirtiyor.

Araştırmacı Prof. Dr. Jeffrey Loeb, "Glial hücrelerin görevi oksijen yoksunluğu veya felç gibi beyin yaralanmalarından sonra atıkları temizlemek. Bu açıdan ölümden sonra büyümeleri bizi fazla şaşırtmadı." dedi.

BULGULAR, BEYİN ARAŞTIRMALARI İÇİN ÖNEMLİ

Prof. Dr. Jeffrey Loeb, keşfin yaratacağı sonuçların, beyinde ölümden sonra meydana gelen aktivitelerin incelendiği araştırmalarda çok işe yarayacağınI belirtti.

Araştırmacıya göre otizm, şizofreni ve Alzehimer tedavilerine yönelik mevcut araştırmalar, ölümden sonraki hücre aktivitesini ve gen ifadelerini hesaba katmıyor.

Ancak ölümden sonra harekete geçen genler sayesinde, bu hastalıkların tedavisinde yeni yöntemler geliştirilebilir.