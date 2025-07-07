İnsan spermi ve yumurtası yakında laboratuvarlarda yetiştirilebilir

Bilim insanları, kısırlık tedavisinde devrim yaratabilecek ve teorik olarak herkesin biyolojik çocuk sahibi olmasına olanak tanıyabilecek bir teknoloji üzerinde önemli ilerlemeler kaydediyor.

Osaka Üniversitesi'nden Profesör Katsuhiko Hayashi liderliğindeki ekip, in vitro gametogenez (IVG) adı verilen bir süreçle, yetişkin deri veya kan hücrelerini laboratuvar ortamında sperm ve yumurtaya dönüştürmeye çok yakın.

KISIRLIĞA TARİHİ ÇÖZÜM: IVG TEKNOLOJİSİ

Bu çığır açıcı teknoloji, kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin yanı sıra, ileri yaştaki kadınların ve hatta aynı cinsiyetten çiftlerin bile biyolojik çocuk sahibi olabilmesinin önünü açabilir.

Süreç, yetişkin hücrelerinin genetik olarak her tür hücreye dönüşebilen kök hücrelere yeniden programlanmasıyla başlıyor.

Daha sonra bu kök hücreler, laboratuvarda yetiştirilmiş yapay bir yumurtalık veya testis ortamında biyolojik sinyallerle yönlendirilerek olgun sperm veya yumurta hücrelerine dönüştürülüyor.

7 YIL İÇİNDE MÜMKÜN OLABİLİR

Profesör Hayashi, laboratuvarda insan spermi üretmenin yaklaşık yedi yıl içinde mümkün olabileceğini öngörüyor.

Diğer uzmanlar da bu zaman çizelgesini destekleyerek, beş ila on yıl içinde bu teknolojinin klinik uygulamalarda görülmeye başlanabileceğini belirtiyor.

Hayashi ayrıca, dişi hücrelerinden sperm üretmenin "teknik olarak zorlayıcı, ancak imkansız olmadığını" da ekliyor.

GÜVENLİK VE ETİK TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Teknolojideki hızlı ilerlemeye rağmen, bu yöntemle üretilen hücrelerin kullanımına ilişkin ciddi güvenlik ve etik endişeler bulunuyor.

İngiltere'deki İnsan Döllenmesi ve Embriyoloji Kurumu gibi düzenleyici otoriteler, bu hücrelerin klinik olarak kullanılmadan önce güvenliğinin nasıl sağlanacağını araştırıyor.