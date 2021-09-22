İnsanların uyku kalitesi Ay'dan etkileniyor

Bilim insanlarının yaptığı araştırma, insanların uyku kalitesinin Ay’ın döngülerinden etkilendiğini ortaya koydu.

İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan çalışma sonucunda, insanların uyku kalitesinin Ay’ın döngülerinden etkilendiği ortaya çıktı.

Üstelik araştırmacılar, erkeklerin uykusunun kadınlardan daha fazla etkilendiğini de tespit etti.

AY EVRELERİ KARŞILAŞTIRILDI

Araştırmada, evde kendi yataklarında uyuyan 492 kadın ve 360 ​​erkeğin uyku kalitesi birkaç yıl boyunca incelendi. Yapılan çalışmada, Ay'ın ilk dördün safhasından sonra dolunay safhasına doğru giderken geçtiği "şişkin Ay" evresiyle dolunaydan sonra geçtiği "küçülen Ay" evresi karşılaştırıldı.

İncelemeler sırasında, şişkin Ay evresinde birçok erkeğin uyku kalitesinin düştüğü tespit edildi. Söz konusu evrede, kadınların uykusu ise erkeklere göre çok fazla etkilenmedi.

Araştırma sırasında uyku bozukluklarının teşhisinde kullanılan polisomnografiden yararlanan bilim insanları; bu sayede bireylerin beyin dalgalarını, kanındaki oksijen seviyesini, kalp atış hızını ve nefes alma yeteneklerini, ayrıca göz ve bacak hareketlerini kaydetti.

Uyku sırasında kayıt altına alınan bireylerse araştırmacıların kendilerini neden izlediğinden haberdar değildi. Böylelikle kullanıcıların Ay’ın evrelerini takip etmeleri ve bundan psikolojik açıdan etkilenmeleri engellendi.

IŞIK ETKİLİ OLABİLİR

Araştırmacılara göre, insanların genellikle yattığı saatlerde Ay’dan yansıyan Güneş ışığı miktarı, Ay’ın uyku üzerindeki etkisini açıklayabilir.

Önceki araştırmalara atıf yapan bilim insanları, erkeklerin beyinlerinin ortam ışığına karşı daha hassas olduğunu söylüyor.