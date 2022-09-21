Instagram, Aile Merkezi özelliğini ülkemizde kullanıma açtı

18 yaşın altındaki çocukların Instagram'daki adımlarını takip etmeye yarayan Aile Merkezi özelliği, Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Geçtiğimiz yıl aniden ortaya çıkarak şirket içindeki bilgileri basına açıklayan bir Facebook muhbiri, özellikle Instagram uygulamasının çocuklara olan zararından bahsetmişti.

Daha sonra ise çatı şirket Meta, çocuklara daha güvenli bir ortam sunmak için çalışmalar yürütmeye başladı.

Meta, ebeveynlerin çocuklarının Instagram'da ne kadar zaman harcadıklarını takip etmelerine izin verecek Aile Merkezi özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu.

Türkiye’deki bazı kullanıcılarda aktif hale gelen bu özellik, önümüzdeki günlerde herkese açılmış olacak.

Çocukların takibi kolaylaşacak

Yeni özellikle birlikte ebeveynler, çocuklarının hangi hesapları takip ettiğini görebilecek ve çocuklarının uygulamada ne kadar zaman harcadıklarına ilişkin zaman sınırları belirleyebilecek.

Aile Merkezi özelliği sayesinde ebeveynler, kendi hesapları üzerinden çocuklarını yakın takibe alabilecek.

Ebeveynlerin “Aile Merkezi” özelliğini kullanılabilmesi için çocuklarına onay daveti göndermesi yeterli olacak.

Aile Merkezi özelliğinin bulunduğu sayfalarda, ebeveynlere çocukların sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve gençlerle nasıl konuşulacağı hakkında makaleler gösterilecek.

Instagram Aile Merkezi nasıl kullanılır

Instagram Aile Merkezi özelliğine web üzerinden familycenter.instagram.com/dashboard adresinden ulaşabilirsiniz.

Mobil uygulamadan özelliği kullanmak için ise aşağıdaki adımları izleyin: