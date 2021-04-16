Instagram, beğeni sayısı gizleme özelliğinin son testlerini yapıyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların beğeni sayısını gizlemesine izin verecek yeni özelliğinin son testlerini gerçekleştiriyor.

Son yıllarda bir hayli popüler hale gelen Instagram, kullanıcıların beğeni için birbirleriyle yarıştığının farkında.

Kullanıcıların beğenilere değil, gönderilere odaklanmasını isteyen platform, paylaştığınız bir gönderiye gelen beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyen bir sistem üzerinde uzun süredir çalışıyordu.

Mavi tikli ve popüler hesaplar için aktif hale getirilen beğeni sayılarını kaldırma uygulaması, henüz standart hesaplarda uygulanmıyor. Gelen bilgilere göre sosyal medya platformu, özelliği tüm kullanıcılara açmak için son testleri yapıyor.

KULLANICI KONTROLÜNDE OLACAK

Instagram, geçtiğimiz yıl yaptığı testlerde bazı kullanıcıların beğeni sayısını tamamen gizlemişti. Ancak gelen tepkilerden sonra şirket, bu özelliği kullanıcının tercihine bırakacak.

Yani dileyen kullanıcı, gönderilerindeki beğeni sayısını takipçilerinden gizleyebilecek.

Aynı zamanda dileyen kullanıcılar, Instagram genelinde beğeni sayısını da gizleyebilecek. Bu özellik açık olduğunda, uygulama genelindeki tüm gönderilerden beğeni sayacı kaldırılacak.

Son olarak, beğeni gizleme özelliğinin Facebook için de test edildiğini hatırlatalım.