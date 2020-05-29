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    Instagram, IGTV'den para kazanmayı test ediyor

    Instagram, çok yakında IGTV videoları üzerinden kullanıcıların para kazanmasını sağlayayacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 15:58
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    Instagram, IGTV'den para kazanmayı test ediyor

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, çok yakında kullanıcıların IGTV videolarından para kazanmalarına izin verecek.

    Geçtiğimiz şubat ayında Instagram'ın böyle bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmış ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.

    Şirket, artık IGTV'den para kazanma özelliğini, Türkiye dahil bazı ülkelerde test etmeye başlayacak.

    En fazla 15 saniye uzunluğunda olacak reklamlar, tıpkı YouTube'daki gibi atlanabilecek.

    igtv

    DAHA ÖNCE DE DUYURMUŞTU

    İlk olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında bir açıklama yapan Instagram, içerik oluşturucuların IGTV içeriklerinden para kazanmaları için bir yol geliştireceklerini belirtmişti.

    Yeni para kazanma sisteminin kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor. Şirket, bu yöntemle uygulamaya daha fazla içerik üreticisi çekip YouTube'a rakip olmak istiyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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