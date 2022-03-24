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    Instagram, kronolojik sıralama özelliğini herkese açıyor

    Instagram CEO'su Adam Mosseri, 2016'da kaldırılan "gönderilerin kronolojik olarak sıralanması" özelliğinin kullanıcılara sunulmaya başlanacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 13:22
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    Instagram, kronolojik sıralama özelliğini herkese açıyor

    2016 yılına kadar Instagram, ana akışta en son paylaşılan gönderiler en üstte olacak şekilde tarihe göre sıralıyordu.

    Şu anda Instagram etkileşime dayalı bir sıralama sunuyor. Uygulama; içeriği, kullanıcıların bu gönderilerle etkileşime girme olasılığına göre sıralıyor.

    Instagram’ın etkileşime dayalı sıralama özelliği, şu ana kadar oldukça eleştirilmişti. Çünkü bu özellikle birlikte, ana akışta tıklama tuzağı makaleler veya okuyucuların dikkatini çekmek isteyen haber kuruluşları sıkça gösteriliyor.

    Hatta etkileşime dayalı sıralamaların şiddet içeren, zehirli, yanlış ve politik olarak bölücü içeriğe öncelik verdiği de tespit edildi.

    ESKİ SIRALAMA GERİ GELİYOR

    Çok yakında şirket, bu sistemden vazgeçip gönderileri yeniden tarihe göre sıralayacak. Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram algoritmasının değiştiğini ve kronolojik sıralama özelliğinin geri geldiğini duyurdu.

    instagram

    Mosseri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla sıralamanın iki seçenekte sunulacağını açıkladı. Yeni özellikle birlikte, sol üst köşede Takip Edilenler ve Favoriler olarak iki seçenek yer alacak.

    “Takip Edilenler” bölümünde, kullanıcıların takip ettiği tüm hesapların gönderileri kronolojik sıralama ile yer alacak. “Favoriler” kısmında ise kullanıcının seçtiği özel hesapların paylaşımları bulunacak.


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