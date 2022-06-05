Instagram Reels, yeni özelliklerine kavuşuyor

Meta, TikTok ile rekabet etmek için Instagram ve Facebook Reels’e yeni düzenleme araçları ekleyecek.

Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı.

Instagram, daha fazla kullanıcı çekmek için geçtiğimiz aylarda Reels'in video süresini 60 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Bu yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

Yeni özellikler geliyor

Instagram’daki Reels, uzun zamandır Hikayeler'de kullanılan anket, emoji ve testler de dahil olmak üzere, benzer yeni özellikler kazanacak.

Uygulama ayrıca, içerik oluşturuculara Instagram uygulamasında oluşturabilecekleri video türlerinde daha fazla esneklik sağlayacak yeni düzenleme araçları getiriyor.

Özellikle, içerik oluşturucular kendi seslerini içe aktarabilecek ve böylece Reels videolarına başka videolardan sesler ekleyebilecek. Son olarak, Reels videolarının uzunluğu 90 saniyeye çıkıyor.