Instagram, yeni canlı yayın özelliklerini duyurdu

Instagram, kullanıcılarına sunduğu yeni canlı yayın özelliklerini açıkladı. İşte Instagram'da yayınlanan bütün özellikler.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, özellikle koronavirüs döneminde oldukça fazla kullanıldı.

Bu dönemde yapılan canlı yayınların oldukça artmasıyla harekete geçen platform, yeni canlı yayın özelliklerini duyurdu.

YENİ CANLI YAYIN ÖZELLİKLERİ

Yeni güncelleme ile Instagram'da bir saatten uzun canlı yayınlar yapılabilecek, canlı yayınlar 30 güne kadar arşivlenebilecek ve IGTV’ye “Şimdi Canlı Yayında” sekmesi gelecek.

Bu güncelleme ile özellikle eğitmen, müzisyen, sanatçı gibi insanların 60 dakika sınırına takılmadan takipçileriyle etkileşim kurması kolaylaşacak.

CANLI YAYIN ARŞİVLERİ

İçerik üreticilerinin talepleri doğrultusunda, Instagram yakın zamanda canlı yayınların 30 güne kadar arşivlenebilmesini sağlayacak. Bu özellik ile canlı yayınlar Hikayeler ve Akış gönderilerine benzer şekilde arşivlenebilecek.

YENİ IGTV SEKMESİ

Canlı yayınların daha kolay keşfedilebilmesi için IGTV’ye canlı yayınlara özel bir sekme gelecek. Böylece canlı yayınlar, yayın sırasında ve sonrasında IGTV’de kolayca görülebilecek.

Instagram, özellikle koronavirüs döneminde artan canlı yayınları göz önünde bulundurarak, bu yenilikler ile içerik üreticilerinin insanlarla etkileşime geçmesi ve yeteneklerini göstermesine daha fazla destek olmayı amaçlıyor.

Instagram: @eshteknoloji