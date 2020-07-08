Instagram, yorum sabitleme özelliğini kullanıma sundu

Instagram, bir süredir test aşamasında olan yorum sabitleme özelliğinin herkese açıldığını duyurdu.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, genellikle YouTube'da gördüğümüz yorum sabitleme özelliğini herkesin kullanımına açtı.

Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan görselde, "Bugünden itibaren yorum sabitleme özelliğini her yerde kullanıma sunuyoruz. Bu özellik sayesinde içeriğinizin üst kısmına birkaç yorum sabitleyebilirsiniz. Bu da konuşmayı daha iyi yönetebileceğiniz anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.





YORUMLAR NASIL SABİTLENİR

Gönderinizin altına yapılan bir yorumu sabitlemek oldukça kolay. Tek yapmanız gereken herhangi bir yorumun üzerine dokunup sola doğru kaydırmak.

Bu işlemden sonra karşınıza raporla, sil, cevap ver ve yorumu sabitle simgeleri çıkacak. Raptiye simgesine tıklayıp yorumu en başa sabitleyebilirsiniz.