Instagram, yüzünüzden yaşınızı doğrulayacak

Instagram, kullanıcıların gerçek bir kişi olup olmadıklarını anlamak ve yaş doğrulamak için yüz tanıma teknolojisini kullanmak istiyor.

Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Zaman zaman gizlilik endişelerine neden olan bu teknoloji, şimdilerde Instagram'ın da gündeminde.

Instagram, yalnızca yüzünüzü tarayarak kaç yaşında olduğunuzu tahmin eden bir sistem geliştirmeye hazırlanıyor.

Instagram, testlere başladı

Teknoloji devi Meta'ya bağlı şirket, Yoti'nin geliştirdiği bir yapay zeka aracını kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için test etmeye başladı.

Küçük yaşta sosyal medya kullanımının büyük tartışmalara yol açtığı dönemde gelen yeni kararla birlikte Instagram, kullanıcılardan yaş doğrulaması isteyecek. Şirket, bunu yapmak için video selfie çekme ve ‘sosyal kanıt’ yollarını denediğini duyurdu.

Sosyal kanıt yönteminde Instagram, kullanıcının üç takipçisinden kaç yaşında olduklarını onaylamalarını isteyecek ve cevap için üç günlük süre tanıyacak.

İkinci yöntem olan yapay zeka tahmininde ise kullanıcı, bir kişinin yaşını tahmin etmek için makine öğrenimini kullanan Yoti'ye video özçekimi gönderecek.

Şimdiden tartışmalar başladı

Facebook, daha önce yüz tanıma sistemini kullanan fotoğraflarda otomatik kişi etiketleme özelliğini gelen eleştiriler nedeniyle devre dışı bırakmıştı.

Instagram'ın hayata geçireceği yeni özellik ise önümüzdeki süreçte yine çok tartışılacak gibi görünüyor.

nstagram, kullanıcıların gönderdiği selfie videosunun yüz tanıma veya biyometrik veri toplama amacıyla kullanmayacağını söylüyor.

Instagram'a göre video, Instagram’da hiçbir şekilde görünür olmayacak ve 30 gün içinde tamamen silinecek.