Instagram'a DM üzerinden alışveriş özelliği geldi

Instagram, küçük işletmelerin sohbet üzerinden satış yapmasına olanak sağlayan yeni güncellemesini duyurdu.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, son zamanlarda alışveriş özelliklerine ağırlık vermeye başladı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin Instagram'da yeni bir alışveriş özelliği başlattığını duyurdu.

Bu yeni özellik ile kullanıcılar, Instagram DM üzerinden küçük işletmelerden ürün satın alabilecek ve siparişleri doğrudan mesaj yoluyla takip edebilecek.

Şimdilik ABD'de kullanıma açıldı

Şimdilik yalnızca ABD'de kullanıma sunulan bu yeni özellikten faydalanmak isteyen kullanıcılar, işletmelere mesaj göndererek ürün satın alabiliyor.

Aynı sohbet üzerinden siparişler takip edilebilecek ve işletmelere sorular sorulabilecek.



