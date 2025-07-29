Instagram'da konum nasıl kapatılır? Bu ayarları değiştirin

Instagram’ın yeni “Arkadaş Haritası” (Friend Map) özelliği, anlık konum paylaşımına imkan sağlıyor.

Ancak bu yenilik, gizlilik ve güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Özellik, arkadaşlarla buluşmayı kolaylaştırsa da, konum bilgilerinin kötüye kullanılma riski dikkat çekiyor.

Peki, Instagram’da konum paylaşımı nasıl kapatılır?

Gizliliğini korumak isteyenler için, Instagram’da konum paylaşımını devre dışı bırakmanın yollarını açıklıyoruz.

INSTAGRAM KONUM KAPATMA AYARI

Instagram Uygulamasını Açın: Profilinizin sağ üst köşesindeki üç çizgi simgesine dokunun.

Ayarlar ve Gizlilik Menüsüne Girin: Menüden “Ayarlar ve Gizlilik” seçeneğini seçin.

Konum Ayarlarına Ulaşın: “Hikaye, Canlı Yayın ve Konum” seçeneğine tıklayın.

Konum Paylaşımını Devre Dışı Bırakın: “Konum Paylaşımı” bölümüne girin ve “Konumunu kimler görebilir?” ekranında “Hiç kimse” seçeneğini işaretleyin.

Ayrıca Instagram DM’de en üstte “Harita” gösteriliyor. Harita’ya dokunup “Konumunu kimler görebilir” ekranında “Hiç kimse” olarak ayarlayın.

Instagram haritada konum paylaşımı kapatılacaktır.