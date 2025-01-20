Instagram'ın yeni özelliği kullanıcı gizliliğini tehlikeye atıyor

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TikTok'un ABD'de yasaklanmasının ardından Instagram, TikTok kullanıcılarını platforma çekmek için yeni bir özellik geliştirdi. Ancak, bu özellik kullanıcı gizliliği konusunda endişelere yol açıyor.

YENİ AKIŞ ÖZELLİĞİ

Instagram, arkadaşlarınızın beğendiği ve yorum yaptığı Reels'ları gösterecek yeni bir akış özelliği sunuyor.

Bu özellik, kullanıcıların arkadaşlarının neler izlediğini görmelerini ve onlarla etkileşim kurmalarını kolaylaştırıyor.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ

Yeni akış özelliği, kullanıcı gizliliği konusunda endişelere yol açıyor. Kullanıcıların izledikleri içeriklerin arkadaşları tarafından görülmesi, bazı kullanıcıları rahatsız edebilir.

TikTok'un ABD'de yasaklanması, diğer sosyal medya platformları arasında rekabeti artırdı.

Instagram, TikTok kullanıcılarını platforma çekmek için yeni özellikler ve kampanyalar sunuyor.

TikTok kullanıcılarının bir kısmı, Instagram yerine RedNote adlı Çin merkezli bir uygulamaya geçiyor. RedNote, TikTok'a benzer bir video paylaşım platformu.

Instagram, son dönemde kullanıcı gizliliğini artırmak için çeşitli güncellemeler yayınladı. Ancak, yeni akış özelliği bu çabalara ters düşüyor.