Intel, AB'nin verdiği 1,2 milyar dolarlık cezayı iptal ettirdi

Intel, 1.2 milyar dolarlık AB antitröst para cezasına karşı temyiz başvurusunu kazandı.

Avrupa Komisyonu; Dell, HP, NEC ve Lenovo'ya indirimler vererek rakibi AMD'yi engellemeye çalıştığı için Intel'e 2009 yılında 1,2 milyar dolar ceza vermişti.

Intel, yaklaşık 13 yıl önce verilen cezaya karşı yaptığı temyiz başvurusunu kazandı. Avrupa'nın ikinci en yüksek mahkemesi olan Lüksemburg merkezli Genel Mahkeme, AB rekabet uygulayıcısının cezasını iptal etti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu'nun analizi eksik ve söz konusu indirimler, rekabeti engelleyici etkilere sahip değil." ifadeleri kullanıldı.

CEZA DAHA ÖNCE ONAYLANMIŞTI

Aynı mahkeme, 2014'te Intel'e verilen 1,2 milyar dolarlık cezayı onaylamıştı. Ancak daha sonra, Avrupa'nın en yüksek mahkemesi olan AB Adalet Divanı, 2017'de Intel'in temyiz başvurusunun yeniden incelenmesini istedi. Sonuç olarak Intel, yıllardır süren hukuk mücadelesini kazandı.

AB düzenleyicileri, rekabete aykırılık yüzünden genellikle pazara hakim şirketler tarafından sunulan indirimlerden pek hoşlanmıyor. Bu nedenle AB komisyonu, yapılan indirimleri yakından takip ediyor.