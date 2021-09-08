Intel, çipler için Avrupa'ya 80 milyar euroluk yatırım yapacak

Intel, çipler için Avrupa'ya 80 milyar euroluk yatırım yapacak

Intel, gelecek 10 yılda Avrupa çip kapasitesine 80 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, birçok sektörde kendini gösteriyor.

Ayrıca çip üreticileri, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyuruyor. Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC ve ikinci sıradaki Samsung, tesislerini genişletme kararı almıştı.

INTEL'DEN AVRUPA'YA 80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Avrupa'da açılacak iki fabrikanın lokasyonunun yıl sonuna kadar belli olacağını söyleyen şirket, İrlanda'daki fabrikasında otomobil üreticileri için de çözümler sunmayı düşünüyor.

Avrupa'da yapacakları yatırımları hem çip sektörü için hem de teknoloji sektörü için katalizör olarak gördüklerini de belirten Intel CEO'su Pat Gelsinger, "Son dönemde arabalar tekerlekleri olan bilgisayarlar haline geldi." yorumunu yaptı.

ÇİP KRİZİ SÜRECEK

Küresel çip kriziyle ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Intel CEO'su Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının üretim sorunları çözülene kadar devam edeceğini ve bunun birkaç yıl daha sürebileceğini söylemişti.

25 yıl önce yüzde 37'lerde olan ABD'nin küresel çip üretimindeki payı, yaşanan çip sıkıntıları nedeniyle yüzde 12'lere geriledi.

Öte yandan Intel, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.