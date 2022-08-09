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    Intel, İtalya ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzalayacak

    Çip üretimi için İtalya hükümeti ile görüşmelere başlayan Intel, yakında 5 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atabilir.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 11:07
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    Intel, İtalya ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzalayacak

    Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, şirketler bu sorunu çözüme kavuşturmak için yatırımlarını artırdı.

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.

    Bu açıklamanın ardından birçok Avrupa ülkesi, Intel ile yakın temas kurmaya başladı.

    İtalya'nın Intel planları

    Bu yatırıma oldukça ilgi duyan İtalya’nın, gelişmiş bir üretim tesisi kurmak için Intel’e özel teklifler hazırladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Gelen bilgilere göre İtalya hükümeti, son günlerde Intel ile olan görüşmeleri hızlandırdı. ABD'li şirket, Almanya ve Fransa'dan sonra İtalya hükümeti ile de anlaşmaya hazırlanıyor.

    intel

    Intel, İtalya'da kurulacak iki tesis için başlangıçta 5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Öte yandan İtalya toplam yatırımın yüzde 40’ına destek sağlayacak.

    Bu üretim tesisi, aynı zamanda ülkede 1000’den fazla iş imkânı oluşturacak ve gelecekte yaşanabilecek çip sorunlarını önleyecek.

    Güvenilir kaynaklar, hükümetin hazırladığı ayrıntılı teklifin yıl sonuna kadar sunulacağını ve Intel ile yapılan görüşmelerin artık son aşamaya geldiğini söylüyor.


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