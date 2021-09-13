Intel, sürücüsüz taksi hizmetini duyurdu: İşte kullanılacak şehirler

Sürücüsüz araç konusunda Tesla'ya rakip olmak isteyen Intel, sürücüsüz taksi hizmetini gelecek yıl başlatmayı planlıyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sürücüsüz araç teknolojileriyle ön plana çıksa da son yıllarda rakipleri artmaya başladı.

ABD'li çip üreticisi Intel, IAA Mobility etkinliğinde sürücüsüz taksi hizmetine başlayacağını resmen açıkladı..

Intel’ın sahibi olduğu Mobileye şirketi, 2022 yılından itibaren 8 EyeQ 5 SoCs donımını içeren 6 yolculu elektrikli aracı ile hizmete başlamayı hedefliyor.

MoovitAV hizmet markası altında çıkacak araçlar, 5. ve 4.cü seviye tam otonom sürüş desteği ile birlikte gelecek.

SENSÖRLERDEN GÜÇ ALACAK

Intel'in sürücüsüz taksileri, diğer araçlarda olduğu gibi kameralar, radar ve lidar sensörleriyle donatılacak.

Mobileye’ın Yol Deneyimi Yöntemi’nden alınan harita verilerine dayalı olarak çalışacak taksiler, Moovit veya Sixt’in mobil uygulaması aracılığıyla hizmet verecek.

Intel'in sürücüsüz taksilerinin ilk olarak Almanya'nın Münih ve İsrail'in Tel Aviv şehirlerinde gelecek yıl yollara çıkması bekleniyor.

INTEL'İN GÖZÜ TESLA'NIN KOLTUĞUNDA

Tesla'nın otonom sürüş teknolojileri konusunda rakipleriyle arayı hızla açması Intel'i daha da hırslandırıyor.

Elektrikli araçlar konusunda Tesla'ya rakip olmayı düşünen Intle, araçları yapay zeka ile eğiterek ve farkındalık kazandırarak daha iyi bir deneyim sunmayı planlıyor.