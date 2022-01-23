Intel'in 20 milyar dolarlık çip fabrikası, dünyanın en büyüğü olacak

Intel'in 20 milyar dolarlık çip fabrikası, dünyanın en büyüğü olacak

Intel'in 20 milyar dolarlık Ohio fabrikası, dünyanın en büyük çip fabrikası olmaya hazırlanıyor.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyurdu. Bu üreticilerin başında da Intel var.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Ayrıca şirket, ABD'nin Ohio eyaletinde 20 milyar dolarlık bir çip fabrikası kuracağını duyurdu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİP FABRİKASI OLABİLİR

Intel'in kuracağı dev fabrikası, dünyanın en büyük çip fabrikası olmaya aday. Şirket, bu hamleyle pazardaki ipleri yeniden eline alacak ve Amerika'nın Asya üretim merkezlerine bağımlılığını azaltacak.

3 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Intel CEO'su Pat Gelsinger, bin dönümlük bir alana yapılacak 20 milyar dolarlık fabrikanın 3 bin kişilik istihdam sağlayacağını açıkladı. Öte yandan şirket, gelecekte bu fabrikaya toplam 100 milyar dolarlık yatırım yaparak 8 üretim tesisi daha kurabilir.

Yonga üreticileri üretimi artırmak için çabalarken, Intel'in yeni fabrikalar için planları, mevcut arz sıkıntısını hemen hafifletmeyecek. Çünkü bu tür fabrikaların inşa edilmesi yıllar alıyor.

Gelsinger, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, çip sıkıntısının 2023'e kadar devam etmesini beklediğini yineledi.

BIDEN'DAN INTEL'E ÖVGÜ

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü Gelsinger ile Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda Intel'in yatırımından övgüyle bahsetti.

Biden, "Çin, küresel pazarı ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çip üretimini artırmalıyız." dedi.