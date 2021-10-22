Intel'in üçüncü çeyrek geliri beklentilerin altında

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 18,1 milyar dolara çıktı. Ancak bu rakam, beklentileri aşamadı.

ABD'li teknoloji devi Intel, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, firmanın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5 artarak 18,1 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 17,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Piyasa beklentilerinin altında kalan şirket gelirinin bu dönemde 18,24 milyar doları bulması öngörülüyordu.

Firmanın üçüncü çeyrek net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 7 milyar dolara çıktı. Intel, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,08 dolar olan hisse başına karı da 1,71 dolara yükseldi.

MÜŞTERİ KAYBEDİYOR

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık Intel'i değil, kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor. Böylece, şirketin amiral gemisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının işlemcileri için 15 yıllık Intel bağımlılığı sonlanmıştı.

Apple’ın kendi işlemcilerini üretmeye başlamasından sonra diğer şirketler de düğmeye bastı. Örneğin Qualcomm, işlemcilerini güçlendirmeye devam ederken, AMD cephesi ise yeni bir ARM yongası geliştiriyor.

Bu nedenle Intel'e olam bağımlılık, gelecek yıllarda daha da düşük seviyelere inecek gibi görünüyor.