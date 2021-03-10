İnternet hizmetiyle ilgili şikayetler yüzde 117 arttı

İnternet hizmetine olan talebin artması, beraberinde şikayetleri de getirdi. İnternet servis sağlayıcıları sektöründe 2019’da 90 bin 397 olan şikayet sayısı, yüzde 117 artarak 196 bin 92’ye yükseldi.

Koronavirüs salgını döneminde uzaktan çalışmaya geçilmesi ve online eğitimler, internet hizmetine olan talebin de artmasına neden oldu. Talep artışı, aynı zamanda internet servis sağlayıcıları ile ilgili şikayetlerin de artmasına neden oldu.

Şikayetvar verilerine göre, kullanıcılar en çok vadedilen kadar hızlı olmayan internetten şikayetçi oldu.

ŞİKAYETLERDE YÜZDE 117 ARTIŞ VAR

Arızaların giderilmemesi, internetin sürekli kopması öne çıkan diğer şikayet konuları olurken, verilere göre bir önceki yılla kıyaslandığında şikayetler 2020’de yüzde 117 arttı. 2021’in ilk ayındaysa internet servis sağlayıcılarla ilgili toplam 16 bin 786 şikayet geldi.

2019 Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıyla 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında pandeminin etkisinin şikayet sayısına yansıdığı görüldü. Bu sektörde 2019’un ilgili döneminde 24 bin 430 olan şikayet sayısı, yüzde 282 artışla 2020’nin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 69 bin 134’e çıktı.

Pandemi döneminde evlere kapanan tüketicilerin başta iş ve eğitim amacıyla kullandıkları internet; alışverişten oyuna, dizi-film izlemeden sevdikleriyle iletişim kurmaya kadar birçok alanda vazgeçilemez bir araç oldu.

Ancak artan şikayet sayısına baktığımızda, genel olarak tüketicilerin internet servis sağlayıcılarından memnun olmadıklarını görüyoruz.