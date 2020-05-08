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    iOS 14 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri

    iOS 14 güncellemesinin hangi iPhone modellerine dağıtılacağına dair detaylar, bir internet sitesinde ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2020 - 13:18
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    iOS 14 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri

    Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansının, 22 Haziran'da sanal ortamda başlayacağını duyurmuştu.

    Söz konusu konferansta tanıtılması beklenen iOS 14 sürümünün ise gelecek iPhone 12 serisi ile birlikte eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

    Apple Insider'ın haberine göre, iOS 14 güncellemesini alacak iPhone modelleri ve iPadOS 14'ü alacak iPad modelleri kesinleşti.

    iphonme

    iOS 14 GÜNCELLEMESİNİ ALMASI BEKLENEN iPHONE MODELLERİ

    • iPhone 6S

    • iPhone 6S Plus

    • iPhone 7

    • iPhone 7 Plus

    • iPhone 8

    • iPhone 8 Plus

    • iPhone X

    • iPhone XS

    • iPhone XS Max

    • iPhone XR

    • iPhone 11

    • iPhone 11 Pro

    • iPhone 11 Pro Max

    • iPhone SE 2020

    Listeye baktığımızda, iOS 13 güncellemesi gelen bütün iPhone modellerinin iOS 14 güncellemesini de alacağını görüyoruz. Ancak Apple'a yakın kaynaklar; iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin iOS 14 güncellemesi almasına pek de ihtimal vermiyor.

    ipados

    iPadOS 14 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN iPAD MODELLERİ

    • iPad Mini 5

    • iPad 5

    • iPad 6

    • iPad 7

    • iPad Air 3

    • 11 inç iPad Pro

    • 9,7 inç iPad Pro

    • 10,5 inç iPad Pro

    • 12,9 inç iPad Pro

    iOS 14 ve iPadOS 14 güncellemesini alması beklenen iPhone ve iPad modelleri bu şekilde. Ancak hatırlatmakta fayda var, güncellemeyi alacak modeller henüz Apple tarafından açıklanmış değil.

    Instagram: @eshteknoloji

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