iOS 14 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri

iOS 14 güncellemesinin hangi iPhone modellerine dağıtılacağına dair detaylar, bir internet sitesinde ortaya çıktı.

Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansının, 22 Haziran'da sanal ortamda başlayacağını duyurmuştu.

Söz konusu konferansta tanıtılması beklenen iOS 14 sürümünün ise gelecek iPhone 12 serisi ile birlikte eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

Apple Insider'ın haberine göre, iOS 14 güncellemesini alacak iPhone modelleri ve iPadOS 14'ü alacak iPad modelleri kesinleşti.

iOS 14 GÜNCELLEMESİNİ ALMASI BEKLENEN iPHONE MODELLERİ

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

Listeye baktığımızda, iOS 13 güncellemesi gelen bütün iPhone modellerinin iOS 14 güncellemesini de alacağını görüyoruz. Ancak Apple'a yakın kaynaklar; iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin iOS 14 güncellemesi almasına pek de ihtimal vermiyor.





iPadOS 14 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN iPAD MODELLERİ

iPad Mini 5

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad Air 3

11 inç iPad Pro

9,7 inç iPad Pro

10,5 inç iPad Pro

12,9 inç iPad Pro

iOS 14 ve iPadOS 14 güncellemesini alması beklenen iPhone ve iPad modelleri bu şekilde. Ancak hatırlatmakta fayda var, güncellemeyi alacak modeller henüz Apple tarafından açıklanmış değil.