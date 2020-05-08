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- iOS 14 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri
iOS 14 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri
- Haber Merkezi
- 08.05.2020 - 13:18
Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansının, 22 Haziran'da sanal ortamda başlayacağını duyurmuştu.
Söz konusu konferansta tanıtılması beklenen iOS 14 sürümünün ise gelecek iPhone 12 serisi ile birlikte eylül ayında yayınlanması bekleniyor.
Apple Insider'ın haberine göre, iOS 14 güncellemesini alacak iPhone modelleri ve iPadOS 14'ü alacak iPad modelleri kesinleşti.
iOS 14 GÜNCELLEMESİNİ ALMASI BEKLENEN iPHONE MODELLERİ
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE 2020
Listeye baktığımızda, iOS 13 güncellemesi gelen bütün iPhone modellerinin iOS 14 güncellemesini de alacağını görüyoruz. Ancak Apple'a yakın kaynaklar; iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin iOS 14 güncellemesi almasına pek de ihtimal vermiyor.
iPadOS 14 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN iPAD MODELLERİ
iPad Mini 5
iPad 5
iPad 6
iPad 7
iPad Air 3
11 inç iPad Pro
9,7 inç iPad Pro
10,5 inç iPad Pro
12,9 inç iPad Pro
iOS 14 ve iPadOS 14 güncellemesini alması beklenen iPhone ve iPad modelleri bu şekilde. Ancak hatırlatmakta fayda var, güncellemeyi alacak modeller henüz Apple tarafından açıklanmış değil.
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