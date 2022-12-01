Petrol
86.53
-0.51%
Euro
19.4655
0.35%
Dolar
18.6389
0.04%
Altın
1.066
0.58%
Borsa
5082
2.09%
Bitcoin
323.702
1.27%
BTXN Coin
5.60
0.90%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    iOS 16.1.2 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iPhone kullanıcılarının yaşadığı bazı sorunları çözen iOS 16.1.2 güncellemesini kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iOS 16.1.2 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

    iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, geçtiğimiz haftalarda ise iOS 16.1 güncellemesini yayınlayarak sorunları çözmüştü. Daha sonra ortaya çıkan hatalar ise iOS 16.1.1 güncellemesi ile giderildi.

    Şimdi de iOS 16.1.2 güncellemesi yayınlandı

    Apple, iPhone kullanıcılarının yaşadığı bazı sorunları çözen iOS 16.1.2 güncellemesini kullanıma sundu.

    Küçük bir yazılım güncellemesi olarak nitelendirilen iOS sürümü, 263.1 MB boyuta sahip. Güncelleme ile birlikte, iPhone modelleri kablosuz operatörlerle daha uyumlu bir şekilde çalışacak.

    ios

    iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, ve iPhone 14 Pro Max modelleri için Apple'ın Trafik Kazası Algılama isimli özelliğinde bir optimizasyon çalışması da yapıldı. Apple ilgili optimizasyon çalışması hakkında detaylı bir bilgi vermedi.


    'Aralıkta faiz artış hızını yavaşlatabiliriz'
    Ekonomi

    'Aralıkta faiz artış hızını yavaşlatabiliriz'

    Nwakaeme adım adım Beşiktaş'a geliyor
    Transfer dosyası

    Nwakaeme adım adım Beşiktaş'a geliyor

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir