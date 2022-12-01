iOS 16.1.2 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iPhone kullanıcılarının yaşadığı bazı sorunları çözen iOS 16.1.2 güncellemesini kullanıma sundu.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, geçtiğimiz haftalarda ise iOS 16.1 güncellemesini yayınlayarak sorunları çözmüştü. Daha sonra ortaya çıkan hatalar ise iOS 16.1.1 güncellemesi ile giderildi.

Şimdi de iOS 16.1.2 güncellemesi yayınlandı

Apple, iPhone kullanıcılarının yaşadığı bazı sorunları çözen iOS 16.1.2 güncellemesini kullanıma sundu.

Küçük bir yazılım güncellemesi olarak nitelendirilen iOS sürümü, 263.1 MB boyuta sahip. Güncelleme ile birlikte, iPhone modelleri kablosuz operatörlerle daha uyumlu bir şekilde çalışacak.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, ve iPhone 14 Pro Max modelleri için Apple'ın Trafik Kazası Algılama isimli özelliğinde bir optimizasyon çalışması da yapıldı. Apple ilgili optimizasyon çalışması hakkında detaylı bir bilgi vermedi.