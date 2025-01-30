iOS 18.3 ile Starlink desteği iPhone'lara geldi

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Apple, iOS 18.3 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına beklenmedik bir özellik sundu: Starlink uydu bağlantısı.

T-Mobile şebekesi üzerinden Starlink uydularına bağlanabilen iPhone 14 ve sonrası modeller, hücresel kapsama alanı olmayan bölgelerde bile kısa mesaj gönderebilecek ve acil servislerle iletişime geçebilecek.

NASIL ÇALIŞIYOR

Starlink uydu bağlantısı, iPhone'larda otomatik olarak çalışıyor. Telefonunuzu uyduya yönlendirmenize gerek yok.

Bağlantı kurulduğunda, cihazda "T-Mobile SpaceX" durum göstergesi görüntüleniyor.

T-MOBİLE'DAN AÇIKLAMA

T-Mobile, kullanıcılarını yeni özellik hakkında kısa mesajlarla bilgilendirdi. iOS 18.3 yüklü desteklenen iPhone'lara sahip T-Mobile müşterileri, artık Starlink uyduları üzerinden mesajlaşabiliyor.

FİYATLANDIRMA

Starlink uydu bağlantısı, şu anda beta aşamasında ve ücretsiz olarak sunuluyor. T-Mobile, 2025 sonunda hizmeti ücretli hale getireceğini açıkladı.

Şirket ayrıca, gelecekte veri bağlantısı ve sesli arama desteği de sunmayı planlıyor.

ABD DIŞINDA DA KULLANILABİLECEK

T-Mobile ve SpaceX, Starlink uydu bağlantısını ABD dışında da kullanıma sunmayı hedefliyor.