iOS 18.3.1 yayınlandı: Apple'dan hemen yükleyin uyarısı

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Apple, iPhone kullanıcıları için önemli bir güncelleme olan İOS 18.3.1'i kullanıma sundu.

Bu güncelleme, yeni özellikler sunmaktan ziyade, cihazlardaki güvenlik açıklarını kapatmaya odaklanıyor.

Özellikle İOS 18.3 kullanıcılarının bu güncellemeyi vakit kaybetmeden yüklemeleri öneriliyor.

GÜNCELLEMENİN ÖNEMİ

Apple'ın paylaştığı güncelleme notlarına göre, İOS 18.3.1, iPhone'lara fiziksel müdahale ile USB Kısıtlı Modu'na müdahale edilmesini engelleyen bir güvenlik açığını kapatıyor.

Bu, cihazınızın güvenliği için kritik bir önlem anlamına geliyor. Bu nedenle, tüm İOS 18.3 kullanıcılarının bu güncellemeyi en kısa sürede yüklemesi büyük önem taşıyor.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

İOS 18.3.1 güncellemesini yüklemek oldukça basit:

Ayarlar bölümüne girin.

Genel'e dokunun.

Yazılım Güncelleme seçeneğini seçin.

İOS 18.3.1 güncellemesini gördüğünüzde yükleme işlemini başlatın.

Güncelleme yaklaşık 500 MB boyutunda ve indirme işlemi internet hızınıza bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Güncelleme sırasında cihazınızın şarja takılı olması ve yeterli batarya seviyesine sahip olması önerilir.