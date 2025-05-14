iOS 19, iPhone'ların pil ömrünü yapay zeka ile artıracak

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Teknoloji devi Apple, iPhone'ların ve desteklenen diğer cihazların en büyük sorunlarından biri olan pil ömrünü iyileştirmek için yapay zeka destekli yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu yeni araç, yaklaşmakta olan iOS 19 güncellemesinin bir parçası olarak sunulacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ PİL OPTİMİZASYONU KULLANICI ALIŞKANLIKLARINI ÖĞRENECEK

Apple'ın iOS 19 ile sunacağı bu yeni özellik, güç tüketimini bireysel kullanıcıların davranışlarına göre optimize edecek ve cihazlardan toplanan pil verilerini analiz ederek eğilimleri anlayacak.

Bu sayede, belirli uygulamaların veya özelliklerin güç tüketimini ne zaman düşürmesi gerektiğine dair tahminlerde bulunarak pil ömrünü uzatacak; bu yaklaşım Google'ın Adaptive Battery özelliğine benzerlik gösteriyor.

iOS 19 KİLİT EKRANINA ŞARJ SÜRESİ GÖSTERGESİ EKLİYOR

Yapay zeka destekli pil yönetimi aracının yanı sıra, iOS 19'un telefonun tam şarja ulaşmasının ne kadar süreceğini gösterecek bir kilit ekranı göstergesi de getirmesi bekleniyor.

Bu özelliğin özellikle daha küçük bir bataryaya sahip olacağı söylenen en ince iPhone modeli iPhone 17 Air için geliştirildiği, ancak tüm iOS 19 destekli iPhone'larda kullanılabileceği belirtiliyor.

YENİ ÖZELLİKLER EYLÜL AYINDA KULLANICILARLA BULUŞUYOR

Apple'ın, iOS 19'u haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurması ve ardından eylül ayında halka açık olarak yayınlaması bekleniyor.

Bu, yapay zeka destekli pil yönetimi aracı da dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ve iyileştirmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone kullanıcılarına ulaşacağı anlamına geliyor.