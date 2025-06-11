iOS 26 ile istenmeyen aramalar ve mesajlar engellenecek

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Apple, iPhone'lar için bir sonraki büyük yazılım güncellemesi olan iOS 26 ile birlikte spam aramalar ve mesajlarla mücadele etmek için bir dizi yeni ve akıllı araç tanıttı.

Bu özellikler, kullanıcıların gelen iletişimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyor.

"ÇAĞRI TARAMASI" İLE BİLİNMEYEN NUMARALARA OTOMATİK YANIT

En dikkat çekici özelliklerden biri olan "Çağrı Taraması" (Call Screening), telefonunuzu rahatsız etmeden bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sizin yerinize otomatik olarak yanıtlıyor. Sistem, arayan kişiden adını ve arama amacını söylemesini istiyor.

Arayan kişi bu bilgileri verdiğinde telefonunuz çalıyor ve size kimin neden aradığını bildiriyor.

Bu sayede aramayı açıp açmayacağınıza karar vererek gereksiz kesintilerden kaçınabiliyorsunuz.

GÖNDEREN TARAMA VE BEKLETME YARDIMI

iOS 26'nın bir diğer önemli özelliği de Mesajlar uygulamasındaki yeni gönderenleri tarayabilme yeteneği.

Bu araç, bilinmeyen numaraları onaylamanıza ve olası spam mesajları tespit etmenize olanak tanıyarak iletişim kanallarınızı daha temiz tutmanıza yardımcı oluyor.

Ayrıca "Bekletme Yardımı" (Hold Assist) adlı yeni özellik de tanıtıldı. Bu araç, müşteri hizmetleri gibi bir yeri aradığınızda ve hatta beklemeye alındığınızda, canlı bir temsilci hatta geldiğinde sizi uyararak sıradaki yerinizi kaybetme endişesi olmadan başka işlerle ilgilenmenize olanak tanıyor.